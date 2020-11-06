Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
Бюджет новой коалиции?
Бюджет новой коалиции?
Выборы президента США. Война судов
Выборы президента США. Война судов
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Михайло Жванецький помер (оновлено)
Михайло Жванецький помер (оновлено)
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
ГоловнаСпорт

Третій тур Ліги Європи став найрезультативнішим за всю історію турніру

Було забито 93 голи.

У третьому турі Ліги Європи командами було забито 93 голи. Це новий рекорд результативності для окремого туру даного турніру, повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

У турі було зіграно 24 матчі.

В середньому в кожному поєдинку було забито 3,88 голи.

Найбільш результативний матч був зіграний в столиці Австрії, де "Рапід" переміг ірландський "Дандолк" - 4:3.

По 6 голів було забито в матчах "Хапоель" (Б-Ш, Ізраїль) - "Байєр" (Німеччина) - 2:4 і "Бенфіка" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 3:3.

Ще в семи поєдинках вболівальники стали свідками п'яти забитих голів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також