Третій тур Ліги Європи став найрезультативнішим за всю історію турніру

У третьому турі Ліги Європи командами було забито 93 голи. Це новий рекорд результативності для окремого туру даного турніру, повідомляє офіційний Twitter УЄФА. ⚽️ В четверг было забито 9⃣3⃣ гола. Это новый рекорд результативности для отдельного тура #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/OtLolxWSMX — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 6, 2020

У турі було зіграно 24 матчі.

В середньому в кожному поєдинку було забито 3,88 голи.

Найбільш результативний матч був зіграний в столиці Австрії, де "Рапід" переміг ірландський "Дандолк" - 4:3.

По 6 голів було забито в матчах "Хапоель" (Б-Ш, Ізраїль) - "Байєр" (Німеччина) - 2:4 і "Бенфіка" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 3:3.

Ще в семи поєдинках вболівальники стали свідками п'яти забитих голів.