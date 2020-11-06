Кейн забив 200-й гол за "Тоттенгем" у 300-й грі за клуб

Фото: EPA/UPG Гаррі Кейн

У рамках третього туру Ліги Європи "Тоттенгем" обіграв на виїзді "Лудогорець" - 3:1.

Один з голів записав на свій рахунок капітан "шпор" Гаррі Кейн.

Цей забитий м'яч став для 27-річного форварда 200-м у складі лондонського клубу.

300 - Harry Kane is making his 300th appearance for Tottenham in all competitions tonight; this is the first time he's ever started a game alongside Gareth Bale for Spurs. Milestones. #LUDTOT pic.twitter.com/t47TVyM1rL — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2020

Кейн - третій гравець в історії "Тоттенгема", який досяг цієї позначки. Більше в складі команди забивали тільки Джиммі Грівз (266 голів) і Боббі Сміт (208 м'ячів).

Уже найближчим часом Гаррі може змістити Боббі з другого рядка цього списку.

До того ж, матч проти "Лудогорця" став для Кейна 300-м у складі "Тоттенгема" у всіх турнірах.

Тож Hurricane забиває в середньому 0,67 гола в кожному матчі.

Нагадаємо, Кейн входить у топ-10 кращих бомбардирів в історії Англійської прем'єр-ліги.