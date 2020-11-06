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Кейн забив 200-й гол за "Тоттенгем" у 300-й грі за клуб

Гаррі - справжня машина із забивання голів.

Гаррі Кейн
Фото: EPA/UPG
Гаррі Кейн

У рамках третього туру Ліги Європи "Тоттенгем" обіграв на виїзді "Лудогорець" - 3:1.

Один з голів записав на свій рахунок капітан "шпор" Гаррі Кейн.

Цей забитий м'яч став для 27-річного форварда 200-м у складі лондонського клубу.

Кейн - третій гравець в історії "Тоттенгема", який досяг цієї позначки. Більше в складі команди забивали тільки Джиммі Грівз (266 голів) і Боббі Сміт (208 м'ячів).

Уже найближчим часом Гаррі може змістити Боббі з другого рядка цього списку.

До того ж, матч проти "Лудогорця" став для Кейна 300-м у складі "Тоттенгема" у всіх турнірах.

Тож Hurricane забиває в середньому 0,67 гола в кожному матчі.

Нагадаємо, Кейн входить у топ-10 кращих бомбардирів в історії Англійської прем'єр-ліги.

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