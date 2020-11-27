Фото: EPA/UPG Гаррі Вінкс (праворуч)

В рамках 4-го туру Ліги Європи лондонський "Тоттенгем" поліпшив свої шанси на вихід в плей-офф, обігравши на своєму полі "Лудогорец" - 4:0.

Відзначимо чудовий гол хавбека "шпор" Гаррі Вінкса, забитий з відстані 49 метрів.

За весь час існування турніру (2009/10) лише двом гравцям вдавалися голи з більшою дистанції - футболістові кіпрської "Омонії" Жорді Гомесу в матчі проти ПСВ (56 метра) і Кемару Руфу з "Глазго Рейнджерс" в протистоянні з льєжським "Стандардом" (51 метр), обидва в жовтні цього року.

53.7 - Harry Winks' goal vs Ludogorets came from a distance of 53.7 yards - only two goals have been scored from further out in the Europa League since 2009-10; Jordi Gómez v PSV (61.2 yards) and Kemar Roofe v Standard Liège (55.4 yards), both in October of this year. Pinpoint. pic.twitter.com/b9zaZ9q1ya — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2020

Як пізніше зізнався сам Вінкс, це був закид на Гарета Бейла.