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Гравець "Тоттенгема" в матчі Ліги Європи забив дивовижний гол з центру поля

Гаррі Вінкс захопив своїм ударом.

Гаррі Вінкс (праворуч)
Фото: EPA/UPG
Гаррі Вінкс (праворуч)

В рамках 4-го туру Ліги Європи лондонський "Тоттенгем" поліпшив свої шанси на вихід в плей-офф, обігравши на своєму полі "Лудогорец" - 4:0.

Відзначимо чудовий гол хавбека "шпор" Гаррі Вінкса, забитий з відстані 49 метрів.

За весь час існування турніру (2009/10) лише двом гравцям вдавалися голи з більшою дистанції - футболістові кіпрської "Омонії" Жорді Гомесу в матчі проти ПСВ (56 метра) і Кемару Руфу з "Глазго Рейнджерс" в протистоянні з льєжським "Стандардом" (51 метр), обидва в жовтні цього року.

Як пізніше зізнався сам Вінкс, це був закид на Гарета Бейла.

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