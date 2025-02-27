Богдан Кротевич: з військового сектору я не збираюсь йти

Богдан Кротевич прокоментував свою відставку з посади начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”.

“Давайте так, щоб по-чесному. По-перше, дякую підрозділу “Азов”, колективу та окремо командиру, полковнику Денису Прокопенко за ті роки, які ми пройшли разом, за ті бої та виклики, які ми подолали. Настільки багато найкращих синів та доньок України як в Азові, я не бачив ніде і, впевнений, не побачу. Я такий, який є завдяки підрозділу і людям, з якими провів більш ніж десять років”, - написав Кротевич.

Він подякував командувачу НГУ Олександру Півненку за зміни в Національній Гвардії, які призвели до формування бригад НГУ, а главі МВС Ігорю Клименко за підтримку і величезний вклад в повернення бійців з полону.

“В політику, на превелике щастя недолугих нардепів, не йду, - моя справа війна і з військового сектору я не збираюсь йти, з часом зможу розповісти більше”, - підсумував Богдан Кротевич.