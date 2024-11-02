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“Українська правда”: генерала Содоля, якого критикували за стиль командування, звільнили з армії за рішенням ВЛК

Влітку начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич подав заяву щодо Содоля до ДБР. Кротевич заявив, що Содоль “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.

“Українська правда”: генерала Содоля, якого критикували за стиль командування, звільнили з армії за рішенням ВЛК
Ілюстративне фото: Зеленський і Содоль
Фото: ОПУ

Екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), повідомляє “Українська правда” із посиланням на співрозмовника у військових колах. 

Зазначається, що Содоля звільнено із лав ЗСУ 14 жовтня.

Інших деталей співрозмовник видання не надав.

Раніше про звільнення Содоля через ВЛК повідомила нардепка Мар'яна Безугла.

У червні цього року начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо Содоля.

Кротевич звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. За його словами, Содоль “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.

Також стиль командування Содоля критикував і блогер та волонтер Сергій Стерненко. 

24 червня Володимир Зеленський призначив замість Содоля Андрія Гнатова командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

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