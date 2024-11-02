“Українська правда”: генерала Содоля, якого критикували за стиль командування, звільнили з армії за рішенням ВЛК

Екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), повідомляє “Українська правда” із посиланням на співрозмовника у військових колах.
Зазначається, що Содоля звільнено із лав ЗСУ 14 жовтня.
Інших деталей співрозмовник видання не надав.
Раніше про звільнення Содоля через ВЛК повідомила нардепка Мар'яна Безугла.
У червні цього року начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо Содоля.
Кротевич звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. За його словами, Содоль “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.
Також стиль командування Содоля критикував і блогер та волонтер Сергій Стерненко.
24 червня Володимир Зеленський призначив замість Содоля Андрія Гнатова командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.