“Українська правда”: генерала Содоля, якого критикували за стиль командування, звільнили з армії за рішенням ВЛК

Влітку начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич подав заяву щодо Содоля до ДБР. Кротевич заявив, що Содоль “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.

Екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), повідомляє “Українська правда” із посиланням на співрозмовника у військових колах.

Зазначається, що Содоля звільнено із лав ЗСУ 14 жовтня.

Інших деталей співрозмовник видання не надав.

Раніше про звільнення Содоля через ВЛК повідомила нардепка Мар'яна Безугла.

У червні цього року начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо Содоля.

Кротевич звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. За його словами, Содоль “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.

Також стиль командування Содоля критикував і блогер та волонтер Сергій Стерненко.

24 червня Володимир Зеленський призначив замість Содоля Андрія Гнатова командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.