Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій

Перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.

Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування територій.

Про це повідомило Міністерство оборони.

За інформацією відомства, програму із працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких є ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У межах цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.

«Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності», - додали у міністерстві.