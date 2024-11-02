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Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій

Перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust. 

Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій
Розмінування поля
Фото: ДСНС

Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування територій.

Про це повідомило Міністерство оборони.

За інформацією відомства, програму із працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких є ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У межах цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust. 

«Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності», - додали у міністерстві.

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