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Міноборони: у застосунку “Резерв+” стався технічний збій

Проблема незабаром має бути вирішена. 

Міноборони: у застосунку “Резерв+” стався технічний збій
У застосунку “Резерв+” стався технічний збій
Фото: Укрінформ

У застосунку “Резерв+” стався технічний збій, але проблема незабаром має бути вирішена. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID”, - написала Черногоренко.

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Вона запевнила, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.

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