Міноборони: у застосунку “Резерв+” стався технічний збій

У застосунку “Резерв+” стався технічний збій, але проблема незабаром має бути вирішена.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
“Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID”, - написала Черногоренко.
Вона запевнила, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.
- Раніше повідомлялось, що у листопаді у застосунку “Резерв+” запрацює можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Наразі відомство запускає бета-тест, аби все працювало належним чином.