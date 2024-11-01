Міноборони: у застосунку “Резерв+” стався технічний збій

У застосунку “Резерв+” стався технічний збій, але проблема незабаром має бути вирішена.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID”, - написала Черногоренко.

Вона запевнила, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.