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Умєров обговорив із главою Пентагону ситуацію на Покровському і Курському напрямках

Також ішлося про військових КНДР у Курській області Росії.

Умєров обговорив із главою Пентагону ситуацію на Покровському і Курському напрямках
Рустем Умєров та Ллойд Остін
Фото: Facebook-сторінка Рустема Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров провів щотижневий відеодзвінок з главою Пентагону Ллойдом Остіном

За словами Умєрова, йшлося про поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках. Також обговорили залучення військових з КНДР у війну проти України.

«Окремо зосередили увагу на подальшій підтримці з боку США оборонної індустрії України. Зі свого боку, Україна активно розвиває власне виробництво і вдячна Сполученим Штатам за допомогу в цьому напрямку. Разом із союзниками ми продовжимо зміцнювати нашу оборону, забезпечуючи Збройні Сили всім необхідним», - підкреслив Умєров.

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