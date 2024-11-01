Умєров обговорив із главою Пентагону ситуацію на Покровському і Курському напрямках

Також ішлося про військових КНДР у Курській області Росії.

Міністр оборони Рустем Умєров провів щотижневий відеодзвінок з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

За словами Умєрова, йшлося про поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках. Також обговорили залучення військових з КНДР у війну проти України.

«Окремо зосередили увагу на подальшій підтримці з боку США оборонної індустрії України. Зі свого боку, Україна активно розвиває власне виробництво і вдячна Сполученим Штатам за допомогу в цьому напрямку. Разом із союзниками ми продовжимо зміцнювати нашу оборону, забезпечуючи Збройні Сили всім необхідним», - підкреслив Умєров.