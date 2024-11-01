Довга рука для України
Довга рука для України
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
ГоловнаКультура

“Культурний десант” випустив пісню-звернення до цивільних, які втомились від війни

У презентованому анімаційному відео передано контраст між повсякденним життям людей у тилу та реаліями на фронті.

“Культурний десант” випустив пісню-звернення до цивільних, які втомились від війни
Фото: “Культурний десант”

Об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій “Культурний десант” випустило кліп на пісню, написану військовослужбовцем Валентином Ільчуком. “Поговорімо” - історія про війну та її наслідки для військових і цивільних. У презентованому анімаційному відео передано контраст між повсякденним життям людей у тилу та реаліями на фронті. 

Композицію створено в рамках ініціативи “Культурного десанту” із запису серії кліпів та пісень про боротьбу українців за свою свободу, написаних військовими або цивільними.

Автор пісні - Валентин Ільчук на псевдо "Буржуй", командир екіпажу операторів FPV-дронів “Група Тора” у складі Патрульної поліції України. Він - ветеран російсько-української війни з 2014-го року. В 2022-2024-х роках брав участь у бойових діях на Херсонському, Донецькому та Запорізькому напрямках. 

Автор пісні - Валентин Ільчук на псевдо &quot;Буржуй&quot;
Фото: "Кульутурний десант"
Автор пісні - Валентин Ільчук на псевдо "Буржуй"

“Ця пісня була створена від гострого відчуття соціальної несправедливості, - згадує Ільчук, - ми поверталися з бойового завдання в районі Роботиного й почули новину про можливе бронювання працівників індустрії гемблінгу, тобто казино, а також бронювання працівників цирку. І після цього стали ще більш очевидними два протилежні процеси. Частина громадян ігнорують свій обов’язок із захисту Батьківщини, тоді як військові - виснажені, багато хто поранений чи загинув. Як ми взагалі можемо перемогти, коли в суспільстві відбуваються такі речі? Вони точно не допомагають наблизити перемогу”. 

Ільчук написав пісню за годину і виклав її в соціальних мережах. “Враження побратимів від пісні? Вона всім заходить, бо ця тема всім болить, - говорить автор, -  Кажуть, “жиза”. Вийшло доволі просто, доволі зрозуміло. Якщо ми справді воюємо всією країною, то всі мають брати участь в спротиві”. 

Режисером кліпу став військовослужбовець Андрій Клименко, ілюстратором - Тетяна Ваврик, за анімацію відповідав Клим Климчук. 

За словами творців відео, пісня пронизана емоціями втоми, болю і втрат, які особливо гостро переживаються військовими на фронті. Це більше, ніж просто рядки — це реальність, у якій постійно перебувають наші захисники.

“Поговорімо” - своєрідне запрошення до діалогу. Прірва між цивільними та військовими глибшає, і подолати її можна лише за допомогою чесної, конструктивної розмови, у якій кожен може поділитися тим, що йому болить.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies