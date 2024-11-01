У презентованому анімаційному відео передано контраст між повсякденним життям людей у тилу та реаліями на фронті.

Об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій “Культурний десант” випустило кліп на пісню, написану військовослужбовцем Валентином Ільчуком. “Поговорімо” - історія про війну та її наслідки для військових і цивільних. У презентованому анімаційному відео передано контраст між повсякденним життям людей у тилу та реаліями на фронті.

Композицію створено в рамках ініціативи “Культурного десанту” із запису серії кліпів та пісень про боротьбу українців за свою свободу, написаних військовими або цивільними.

Автор пісні - Валентин Ільчук на псевдо "Буржуй", командир екіпажу операторів FPV-дронів “Група Тора” у складі Патрульної поліції України. Він - ветеран російсько-української війни з 2014-го року. В 2022-2024-х роках брав участь у бойових діях на Херсонському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

Фото: "Кульутурний десант" Автор пісні - Валентин Ільчук на псевдо "Буржуй"

“Ця пісня була створена від гострого відчуття соціальної несправедливості, - згадує Ільчук, - ми поверталися з бойового завдання в районі Роботиного й почули новину про можливе бронювання працівників індустрії гемблінгу, тобто казино, а також бронювання працівників цирку. І після цього стали ще більш очевидними два протилежні процеси. Частина громадян ігнорують свій обов’язок із захисту Батьківщини, тоді як військові - виснажені, багато хто поранений чи загинув. Як ми взагалі можемо перемогти, коли в суспільстві відбуваються такі речі? Вони точно не допомагають наблизити перемогу”.

Ільчук написав пісню за годину і виклав її в соціальних мережах. “Враження побратимів від пісні? Вона всім заходить, бо ця тема всім болить, - говорить автор, - Кажуть, “жиза”. Вийшло доволі просто, доволі зрозуміло. Якщо ми справді воюємо всією країною, то всі мають брати участь в спротиві”.

Режисером кліпу став військовослужбовець Андрій Клименко, ілюстратором - Тетяна Ваврик, за анімацію відповідав Клим Климчук.

За словами творців відео, пісня пронизана емоціями втоми, болю і втрат, які особливо гостро переживаються військовими на фронті. Це більше, ніж просто рядки — це реальність, у якій постійно перебувають наші захисники.

“Поговорімо” - своєрідне запрошення до діалогу. Прірва між цивільними та військовими глибшає, і подолати її можна лише за допомогою чесної, конструктивної розмови, у якій кожен може поділитися тим, що йому болить.