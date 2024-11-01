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СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК

За суми від 5 до 20 тисяч доларів вони допомагали військовозобов’язаним ухилятися від призову на підставі підроблених документів. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще 4 схеми ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.  

За результатами комплексних заходів у Київській, Харківській, Рівненській, Кіровоградській та Львівській областях затримано організаторів махінацій. Серед фігурантів – посадовці МСЕК та військово-лікарських комісій, а також очільник приватного вишу та шахраї-рецидивісти.

За суми від 5 до 20 тис. американських доларів вони допомагали військовозобов’язаним ухилятися від призову на підставі підроблених документів.

Так на Київщині викрито заступника голови ВЛК одного з районів області, який підробляв для ухилянтів медвисновки щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

За даними слідства, посадовець входив до складу злочинного угруповання, що займалося «схемами для ухилянтів», яке правоохоронці нейтралізували у квітні цього.

У Харківській області військова контррозвідка СБУ затримала голову ВЛК Чугуївського району, який торгував фіктивними меддовідками для «списання» ухилянтів з військового обліку.

На Львівщині викрито «схему для ухилянтів», яка діяла в одному з приватних вишів. 

За наявними даними, власник університету та ректорат зараховували призовників на навчання поза межами ліцензованих річних обсягів, затверджених Міністерством освіти та науки. 

Це дозволяло військовозобов’язаним оформлювати відстрочки на підставі довідок «здобувача освіти».

Під час обшуків у власника вишу виявлено протитанковий гранатомет, гвинтівки, карабіни та майже 5 тис. набоїв різного калібру. Його затримано та взято під варту.

У Кіровоградській області затримано двох шахраїв-рецидивістів, які продавали ухилянтам фіктивні довідки про «інвалідність». Для підробки документів фігуранти використовували особисті зв’язки у МСЕК.

На Рівненщині підозру отримали ще п’ять учасників корупційної схеми ухилення від призову, яку правоохоронці ліквідували у жовтні цього року. Серед фігурантів – посадовиця МСЕК, заввіділення місцевої лікарні та ще двоє лікарів.

За всіма викритими фактами зловмисникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене повторно);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення). 

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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