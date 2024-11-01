У Силах оборони спростували дані про окупацію Торецька і Часового Яру

Поширювана в соцмережах інформація про повне захоплення ворогом Торецька і Часового Яру неправдива, сказала речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. Її заяву в ефірі телебачення цитує Укрінформ.

Вона пояснила, що малі штурмові групи ворога перетинають канал і намагаються там закріпитися. Але лінія зіткнення "стабілізована".

"У Часовому Яру ворог не перетнув канал, не закріпився. Малі штурмові групи перебігають канал, намагаються закріпитися, і на цей момент вони не мають переваги у цих містах (Часів Яр, Торецьк - ред.), лінія зіткнення стабілізована на цей момент, і вони не просуваються", – сказала вона.

Росіяни, за її словами, змінили тактику. Вони діють малими диверсійними групами.

"Якщо раніше вони штурмували в лоб і втрачали дуже багато живої сили, то зараз сфокусувалися на диверсійно-розвідувальних групах і так званих секретах, коли одна-дві особи перебігають канал, наприклад, у Часовому Яру і ховаються у підвалах, норах та у зруйнованих будинках", – сказала вона.

За словами речниці, мета ворога – максимально накопичити сил перед штурмом.