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Росіяни атакували Дніпро

Через атаку виникла пожежа. 

Росіяни атакували Дніпро
Сергій Лисак
Фото: скриншот відео

Сьогодні, 1 листопада, російські окупанти атакували місто Дніпро. На місці виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо", – написав він у телеграмі. 

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