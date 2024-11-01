Росіяни атакували Дніпро

Сьогодні, 1 листопада, російські окупанти атакували місто Дніпро. На місці виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо", – написав він у телеграмі.
Через атаку виникла пожежа.
Сьогодні, 1 листопада, російські окупанти атакували місто Дніпро. На місці виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо", – написав він у телеграмі.