Росіяни атакували Дніпро

"Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо", – написав він у телеграмі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні, 1 листопада, російські окупанти атакували місто Дніпро. На місці виникла пожежа.

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