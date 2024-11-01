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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 247 людей, у тому числі 16 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення. 

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 31 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Кураховому і Дронівці”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 1 листопада.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, у Дачному пошкоджено 7 будинків, в Успенівці — ще 3.

Краматорський район. У Краматорську обстріляна промзона. У Слов'янську пошкоджено 10 будинків. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки, у Дронівці поранено людину і пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і промислова будівля. 

Зазначимо, уночі сили ППО збили над Україною 31 "Шахед" та одну керовану авіаракету. ППО працювала у 10 областях Укаїни. 

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