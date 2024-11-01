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Низка держав зобов'язалися допомагати повертати полонених та депортованих українців

Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.

Низка держав зобов'язалися допомагати повертати полонених та депортованих українців
Міністерська конференція з людського виміру Формули миру в Монреалі
Фото: Офіс президента

Учасники Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка проходила у канадському Монреалі, схвалили Спільне комюніке, згідно із яким вони зобов'язуються сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців. 

"Комюніке відображає спільний комплекс принципів, якими учасники конференції керуватимуться надалі, засвідчує непохитну підтримку перемоги України та засуджує будь-яку країну, яка допомагає Росії здійснювати її агресію", – йдеться у повідомленні Офісу президента. 

Учасники погодилися посилити співпрацю України з партнерами та міжнародними організаціями, щоб розв’язати гуманітарні питання та забезпечити дотримання Женевських конвенцій. Один із найважливіших пунктів – пошук довірених країн-посередників для переговорів із Росією щодо повернення українських військових, цивільних і дітей додому.

Також із допомогою посередників запропонували створити механізми, які дадуть українцям у Росії змогу отримувати консульські послуги.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна отримала від цієї конференції конкретні результати, на які очікує багато українських сімей. За його словами, створена мережа  – це конкретні країни, які пообіцяли, що будуть предметно допомагати Україні у справі повернення дітей.

Міністерська конференція з людського виміру Формули миру в Монреалі
Фото: Офіс президента
Міністерська конференція з людського виміру Формули миру в Монреалі

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила, що Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.

Зокрема, Катар, Ватикан та Південна Африка будуть посередниками у процесі переговорів щодо повернення дітей, а Катар та Литва – транзитними країнами для повернення їх додому. Об’єднані Арабські Емірати залишаються посередниками у переговорах щодо обміну військовополоненими.

Крім того, буде сформована група країн, яка співпрацюватиме з Україною для пошуку інформації про полонених українців, зокрема дітей, і надасть підтримку у зборі та верифікації даних.

Учасники конференції також зобов’язалися забезпечити підтримку України в реінтеграції повернених. Крім того, через стратегічні комунікаційні кампанії поширюватимуть інформацію про незаконне утримання та жорстоке поводження Росії з українськими цивільними та військовополоненими, депортацію та примусове переміщення дітей.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив на важливості доступу представників міжнародних гуманітарних організацій до військовополонених українців та їхньої участі у поверненні депортованих дітей.

Цим заходом Україна з десятками країн-партнерів завершує проведення тематичних конференцій на основі окремих пунктів Формули миру. Із серпня до листопада відбулося дев’ять таких зустрічей, після кожної з яких було ухвалене Спільне комюніке.

На основі всіх цих напрацювань розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого Саміту миру. Загалом участь у цій конференції взяли понад 70 держав і міжнародних організацій. 

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