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На Міністерській конференції з людського виміру Формули миру звільнені з російського полону українці розповіли про катування

“Це була розмова про біль та страждання, але також про силу і надію, і віру".

В межах Міністерської конференції з людського виміру Формули миру відбулася тематична панель зі свідченнями повернутих з депортації та полону українців. Про це розповіла радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна. 

“Це була розмова про біль та страждання, але також про силу і надію, і віру, питання злочинів, що залишаються непокараними”, - зазначила вона. 

Зокрема, участь у конференції узяли Максим Колесніков, Юлія Паєвська (Тайра), дружина журналіста Владислава Єсипенка Катерина Єсипенко.

Панель зі свідченнями повернутих з полону українців
Фото: t.me/dashazarivna
Панель зі свідченнями повернутих з полону українців

«Я б хотів, щоб ви не лише почули від нас, але й відчули, що таке бути українцем в російському полоні. Адже там, окрім фізичного, ти відчуваєш сильний психологічний тиск на свою свідомість, ментальність», - зазначив Максим Колесніков, що провів понад 10 місяців в полоні з березня 2022 року.

Поділилася історією свого чоловіка також Катерина Єсипенко. Владислав Єсипенко працював у Криму як позаштатний кореспондент проєкту «Крим.Реалії» (Радіо Свобода) та був затриманий ФСБ Росії у березні 2021 року. Він є одним з 30 журналістів, який утримується окупантами в полоні.

«Цієї зими минає четвертий рік його незаконного ув’язнення. Після затримання його катували електричним струмом, щоб отримати неправдиві покази», - зазначила Катерина Єсипенко. Вона наголосила, що її чоловік Владислав Єсипенко «винен» лише в тому, що інформував світ про ситуацію в окупованому Криму.

Юлія Паєвська (Тайра), взята в 2022 році в полон російськими військовими та після трьох місяців ув’язнення звільнена завдяки дипломатичним зусиллям і підтримці світової спільноти, пояснила присутнім про те, що таке катування струмом.

«Це коли твої м’язи занадто напружені. Коли твоя спина вигинається подібно луку. Це коли твої суглоби ніби вигинаються в протилежну сторону, коли зв’язки ось-ось порвуться. Коли перехоплює дихання, серце б’ється настільки швидко, що ось-ось зупиниться. Це коли ти кричиш, кричиш, кричиш, і це триває годинами», - розповіла вона.

При цьому Дар’я Зарівна заначила, що Україні потрібна нормальна альтернатива Міжнародному Червоному Хресту, “який не може дістатися ніяк до наших полонених”. “Ця структура не виконує свої функції і про це все частіше говорять на таких заходах”, - резюмувала разниця Андрія Єрмака. 

Міністерська конференція на тему людського виміру Формули миру

Це найбільша цьогорічна конференція, присвячена гуманітарним питанням. Її спільно організували Україна, Канада й Норвегія, а участь підтвердили представники близько 70 країн та міжнародних організацій. Захід присвячений пункту Формули миру щодо звільнення і повернення полонених і депортованих українців, зокрема дітей. 

Формула миру – це українські пропозиції, представлені президентом в листопаді 2022 на саміті країн Group of 20. Документ є основою для самітів миру, перший з яких відбувся влітку в Швейцарії. На ньому обговорювали три пункти формули: продовольчу безпеку, енергетичну безпеку, звільнення полонених і повернення депортованих. Тепер Україна і партнери опрацьовують ці пункти та проводять тематичні конференції, покликані об'єднати зусилля для вирішення цих питань.

Виступаючи під час Міністерської конференції, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, закликав увесь світ подвоїти зусилля, аби перемогти Росію. Трюдо додав, що Канада підтримує Формулу миру з десяти пунктів, і підтримує її без винятків.

"Хтось скаже: у нас власні проблеми, нам не треба дбати про Україну. Але це саме те, чого бажає Кремль", – додав прем'єр.

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