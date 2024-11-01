МЗС України рішуче засудило черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети

Українські дипломати закликали партнерів до негайних дій – від підвищення санкційного тиску на Москву та Пхеньян до максимального посилення спроможностей України.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети 31 жовтня 2024 року, повідомляє пресслужба відомства.

Українські дипломати зауважили, що це ще одна безвідповідальна провокація, яка підриває мир і стабільність як на Корейському півострові, так і у світі в цілому.

МЗС зазначає, що Північна Корея, яка надає державі-агресору Росії не лише артилерійські боєприпаси і балістичні ракети, але й направляє свої військові підрозділи для участі у війні проти України, продовжує свідомо дестабілізувати ситуацію.

Також дипломатичне відомство наголосило, що випробування ракети, яка досягла максимально великої висоти у порівнянні з попередніми запусками, свідчить про подальше просування ракетної програми КНДР. Особливе занепокоєння на цьому тлі викликає поглиблення військової співпраці РФ та КНДР, що вимагає негайної й рішучої відповіді світового співтовариства.

“Закликаємо партнерів до негайних дій задля рішучої протидії російському та північнокорейському режимам – від підвищення санкційного тиску на Москву та Пхеньян до максимального посилення спроможностей України в рамках Плану перемоги, представленого президентом Володимиром Зеленським”, – йдеться у повідомленні.