Конгресмен Тернер: США і НАТО мають розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні

Голова комітету з розвідки Палати представників наголосив, що участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО.

Конгресмен Майк Тернер, який очолює комітету з розвідки Палати представників, вважає, що Сполучені Штати і союзники по НАТО повинні надати можливість Україні відповідати на атаки Росії ударами зброєю союзників по об’єктах вглиб російської території, а також вони мають розглянути можливість нападу "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території Україні і братимуть участь у бойових діях на боці Росії, передає “Голос Америки”.

Тернер, конгресмен-республіканець зі штату Огайо, вважає, що українські військові повинні мати можливість атакувати легітимні військові цілі на території Росії зброєю, яку постачають США, чи союзники по НАТО, або ж власною зброєю без обмежень.

“Зараз Сполучені Штати дотримуються політики, згідно з якою, Україна не може використовувати зброю, надану їй країнами НАТО та США для нападу на дійсні військові цілі в Росії. Так, наприклад, якщо Росія використовує військову систему для нападу на Україну з російської території, Україна не може атакувати цю систему у відповідь зброєю США чи місцевими системами. Це дійсна військова ціль, на яку вони повинні мати можливість відповісти. Наразі в адміністрації вважають це провокацією. Власне, перший удар з боку Росії мав би бути провокацією. Вони повинні могти захистити себе”, – сказав Тернер.

Він також наголосив, що участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО, і союзники не мають виключати напад на північнокорейські війська, якщо вони воюватимуть в Україні.

Росія неповинна «відкривати сезон» на безкарні удари по Україні і запрошувати для цього іноземні війська, сказав Тернер під час дискусії, організованої Атлантичною Радою у середу, 30 жовтня.

“Я вважаю, що Сполучені Штати і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її. Північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну. І я вважаю, що в інтересах НАТО та інтересів Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на неї”, – сказав Тернер у розмові з керівником Атлантичної Ради Фредеріком Кемпе.

При цьому Тернер наголосив, що рішення про напад на північнокорейські війська не мусить бути обов’язково ухвалене, але, на його думку, «обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести».

“Я думаю, що вони повинні обговорити, що північнокорейські війська не повинні бути вільними від того, щоб вони були дійсними військовими цілями Сполучених Штатів та НАТО”, – наголосив Тернер.