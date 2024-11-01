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Уночі сили ППО збили 31 "Шахед" та одну керовану авіаракету

ППО працювала у 10 областях Укаїни. 

Уночі сили ППО збили 31 "Шахед" та одну керовану авіаракету
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 1 листопада Росія запустила по Україні 48 "шахедів", 3 ракети Х-59/69. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю. Українська ППО збила 31 ворожий безпілотник та одну КАР Х-59/69.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Ворог завдав удару керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини, "Шахеди" та дрони невстановленого типу запускав із напрямків Орел та Курськ. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряній обороні вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта через активну протидію не досягла цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях. 

За попередніми даними обійшлось без жертв. Однак унаслідок російської ракетно-дронової атаки через падіння уламків пошкоджено декілька цивільних підприємств. Також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили України

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