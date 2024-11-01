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Центр нацспротиву: загарбники привозять на ТОТ України будівельників з Білорусі

Зокрема, їх привозять до Маріуполя.

Центр нацспротиву: загарбники привозять на ТОТ України будівельників з Білорусі
Загарбники привозять на ТОТ України будівельників з Білорусі
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни завозять на ТОТ України “дешеву робочу силу”, зокрема з Білорусі.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що до тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області прибули будівельники з Білорусі. Їх завозять змінами на три місяці.

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“В розмові з місцевими вони розповідають, що їх звозять примусово, адже погрожують в іншому випадку звільнити й закрити двері до всіх будівельних компаній в країні”, - повідомляє Центр нацспротиву.

Завезення цих будівельників на ТОТ відбувається з відома білоруського фейкового уряду, отже можна говорити про ще один випадок торгівлі своїми людьми у виконанні диктатора Лукашенка.

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