Центр нацспротиву: загарбники привозять на ТОТ України будівельників з Білорусі

Росіяни завозять на ТОТ України “дешеву робочу силу”, зокрема з Білорусі.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що до тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області прибули будівельники з Білорусі. Їх завозять змінами на три місяці.

“В розмові з місцевими вони розповідають, що їх звозять примусово, адже погрожують в іншому випадку звільнити й закрити двері до всіх будівельних компаній в країні”, - повідомляє Центр нацспротиву.

Завезення цих будівельників на ТОТ відбувається з відома білоруського фейкового уряду, отже можна говорити про ще один випадок торгівлі своїми людьми у виконанні диктатора Лукашенка.