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Жительку Херсона, яка очолювала підрозділи в окупаційній адміністрації, засудили до 10 років позбавлення волі

Жінка очолювала влітку 2022 року два відділи в окупаційній адміністрації.

Жительку Херсона, яка очолювала підрозділи в окупаційній адміністрації, засудили до 10 років позбавлення волі
Жительку Херсона, яка очолювала підрозділи в окупаційній адміністрації, засудили до 10 років позбавлення волі
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Жительку Херсона визнали винною у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України), її засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Також жінку позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги на строк 15 років.

У липні 2022 року мешканка Херсона обійняла посаду так званого “завідуючого відділу координації питань демографічної та сімейної політики департаменту молодіжної політики сім’ї та спорту” в окупаційній адміністрації.

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Незабаром, вже у серпні, вона очолила “юридичний відділ” окупаційного “управління капітального будівництва департаменту будівництва та ЖКГ”.

Засуджена співпрацювала з представниками окупаційної влади, займалась добором працівників, організовувала поїздки дітей з Херсонщини у Крим для т. зв. “відпочинку та оздоровлення”, а також брала участь організації та проведенні пропагандистських заходів.

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