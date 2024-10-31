Від системи «Шлях» відключили вже 223 перевізників, бо через ухилянтів порушували правила перетину кордону

Керівник Укртрансбезпеки Євген Зборовський повідомив, що підписав накази про відключення вже 223 перевізників від системи «Шлях» за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

За словами Зборовського, системою щоденно користуються десятки тисяч перевізників.

«Сьогодні ще 15 перевізників за матеріалами Державної прикордонної служби України були відключені, вони були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», - зазначив очільник Укртрансбезпеки.

Зборовський запевнив, що жоден працівник Укртрансбезпеки не має доступу і не може в жодному разі нікого додати до системи.