Київська міськрада вирішила докапіталізувати Київміськбуд на 2,56 млрд гривень

Таким чином компанія у 2025 році зможе добудувати шість житлових комплексів, а у першому півріччі 2026 року – ще чотири.

Київська міська рада надала згоду на збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК Київміськбуд" шляхом додаткової емісії та викупу акцій на суму не більше ніж 2,56 млрд грн.

Проєкт рішення сьогодні підтримали 77 депутатів, передає LIGA.net.

Одночасно депутати звернулися до Кабінету міністрів із проханням виділити Київміськбуду 2,28 млрд грн на добудову 18 збиткових об'єктів Укрбуду.

Сумарно ці гроші, за словами члена наглядової ради Київміськбуду Володимира Бондаренка, дозволять стабілізувати роботу компанії. В такому випадку вона у 2025 році зможе добудувати шість житлових комплексів, а у першому півріччі 2026 року – ще чотири.

Докапіталізація Київміськбуду дозволить територіальній громаді збільшити свою частку в акціонерному капіталі компанії.