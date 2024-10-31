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Київська міськрада вирішила докапіталізувати Київміськбуд на 2,56 млрд гривень

Таким чином компанія у 2025 році зможе добудувати шість житлових комплексів, а у першому півріччі 2026 року – ще чотири.

Київська міськрада вирішила докапіталізувати Київміськбуд на 2,56 млрд гривень
Ілюстративне фото
Фото: www.business.ua

Київська міська рада надала згоду на збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК Київміськбуд" шляхом додаткової емісії та викупу акцій на суму не більше ніж 2,56 млрд грн. 

Проєкт рішення сьогодні підтримали 77 депутатів, передає LIGA.net.

Одночасно депутати звернулися до Кабінету міністрів із проханням виділити Київміськбуду 2,28 млрд грн на добудову 18 збиткових об'єктів Укрбуду.

Сумарно ці гроші, за словами члена наглядової ради Київміськбуду Володимира Бондаренка, дозволять стабілізувати роботу компанії. В такому випадку вона у 2025 році зможе добудувати шість житлових комплексів, а у першому півріччі 2026 року – ще чотири.

Докапіталізація Київміськбуду дозволить територіальній громаді збільшити свою частку в акціонерному капіталі компанії.

  • Київміськбуд має 24 будівельних адреси, 122 будинки, які перебувають у незавершеному стані. На добудову всіх будинків необхідно понад 20 млрд грн. Зараз компанія веде роботи лише на п’яти будівельних майданчиках – Freedom, Twin House, "Поділ Град", "Гвардійський" та "Райдужний".
  • У квітні 2023 року попередній президент Київміськбуду Ігор Кушнір заявив, що компанія не має грошей на відновлення будівництва об'єктів, і попросив у Києва мільярд гривень. У липні минулого року  після журналістських розслідувань керівник компаній Кушнір був відсторонений від виконання обовʼязків. Після цього депутати Київради ініціювали перевірку діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.
  • У травні цього року Комісія КМДА повідомила, що запропонує владі докапіталізувати Київміськбуд

    ХК "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена. Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міськрада (80%). 
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