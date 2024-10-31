На той час Іван Баканов був очільником відомства. Посада, на яку батько влаштував сина, передбачає курування військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

Ексочільник Служби безпеки України Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення прилаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ, де він наразі продовжує працювати. Про це йдеться у розслідуванні “Української правди” "В ім'я отця і сина". Як Баканов на початку вторгнення сховав сина в СБУ”.

За інформацією джерел "Української правди", на початку повномасштабного вторгнення Баканов прилаштував свого сина на роботу в СБУ. Він, як і батько, став лейтенантом і служить у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ.

При цьому син Баканова має прізвище матері – Лазаренко.

Посада, на яку батько влаштував сина, передбачає курування військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

Журналісти поспостерігали за графіком лейтенанта Артура Лазаренка і звернули увагу на те, що вже після 14 години він два дні поспіль відвідував тренування в спортзалі. А до цього він обідав. Через півтори години тренування Артур знову їхав поїсти, а потім – до офісу, звідки йшов менш ніж за годину додому.

Дівчина Артура торік двічі постила відпочинок за кордоном. Але невідомо, чи їздив з нею Артур – джерела журналістів у правоохоронних органах відмовилися перевіряти це.

Артур Лазаренко відмовився відповісти журналісту Михайлу Ткачу, як він потрапив до СБУ і чим займається на посаді, зауваживши, що це "особисте життя".

"Взагалі не розумію, про що ви говорите", – сказав Артур на ремарку про те, що він відповідає за курування ОПК.

Журналіст показав Артуру фото його службового посвідчення, але той все одно продовжив говорити про "особисте життя".

Артур також сказав, що за час повномасштабної війни за кордон не виїжджав. Про те, що він робить, Артур зазначив: "зараз війна, всі щось роблять на перемогу". Він також сказав, що не хоче на камеру говорити, чим він займається.

Зі свого боку Іван Баканов телефоном спочатку відмовився розповідати про "діючого працівника СБУ під час війни", але згодом прислав уточнення. Він стверджує, що Артур Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

"Я, як батько свого сина Лазаренка Артура Івановича, пишаюся ним. З березня 2022 року він приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій", – стверджує Баканов.

СБУ в коментарі виданню підтвердила, що Лазаренко служить у них з березня 2022 року, коли відомство очолював Іван Баканов.