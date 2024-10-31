На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули і 3 отримали поранення

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 189 людей, у тому числі 25 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули і 3 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 30 жовтня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Зарічному, 1 у Дружківці, Берестках і Успенівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 31 жовтня.

Покровський район. Під постійним вогнем Курахівська громада: в Успенівці загинула людина, пошкоджено 3 будинки і підприємство; у Берестках загинула людина, пошкоджено декілька будинків; у Дальньому і Кураховому поранено по 1 людині; у Сонцівці пошкоджено підприємство. У Шевченку Покровської громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади 2 людини загинули, зруйновано будинок і пошкоджено ще 5. У Мирному Слов'янської громади пошкоджено підприємство. У Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, крамницю, господарське приміщення, лінію електропередач і 4 газогони.

Бахмутський район. У Сіверську 1 будинок зруйновано і 6 пошкоджено. У Щербинівці Торецької громади поранено людину. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.

Зазначимо, цієї ночі ППО збила над Україною 2 керовані ракети та 17 "шахедів". 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три полетіли у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України.