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Окупанти завдали майже 400 ударів по Запорізькій області

Росіяни били по 11 населених пунктах. 

Окупанти завдали майже 400 ударів по Запорізькій області
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 384 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Війська Росії здійснили 10 авіаційних ударів по Преображенці та Малій Токмачці.  

228 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське. 

5 обстрілів з РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку та Білогір'я. 

141 артобстріл завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Білогір'я та Ольгівського. 

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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