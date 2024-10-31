Окупанти завдали майже 400 ударів по Запорізькій області

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

141 артобстріл завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Білогір'я та Ольгівського.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку та Білогір'я.

Війська Росії здійснили 10 авіаційних ударів по Преображенці та Малій Токмачці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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