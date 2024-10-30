Головне за середу, 30 жовтня: удар КАБом по Харкову, ракетна атака на Одещину, понад 130 боєзіткнень

Увечері 30 жовтня росіяни вдарили по Салтівському району Харкова, попередньо КАБом, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки. Попередньо - є потерпілі, в тому числі під завалами. Перевірка екстреними службами триває”, - написав Синєгубов.

Згодом він додав, що на місці прильоту виникла пожежа, зруйновано майже весь підʼїзд будинку, пошкоджені цивільні автомобілі.

“За попередніми даними, сім постраждалих. Огляд триває”, - повідомив пізніше Синєгубов.

У свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ударом росіян повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. Зараз є інформація про 12 постраждалих, під завалами ще можуть бути люди.

О 23:32 мер міста повідомив, що на горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди, ведуться роботи щодо їх порятунку. Оглянуто 10 постраждалих, серед них двоє важких - дитина 11 років та 22-ти дворічний чоловік. “Під завалами перебуває дитина - рятувальники намагаються її дістати”, - повідомив Ігор Терехов.

Увечері 30 жовтня Росія атакувала Одещину ракетами.

За словами керівника ОВА Олега Кіпера, ворог випустив по області близько десяти ракет різних видів.

«Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби», - додав Кіпер.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 жовтня відбулося 134 бойових зіткнення.

Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, наразі по її території завдано 19 ударів 20 російськими керованими авіабомбами.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 жовтня – в новині.

Президент Володимир Зеленський розповів про причини початку Курської операції. За його словами, коли розвідка отримала дані про підготовку росіянами наступу на Харків, Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти далекобійною зброєю, аби це зупинити.

Союзників проінформували, що потрібно зруйнувати російські засоби на її території, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю медіа Північної Європи. Але партнери такого дозволу не дали.

Тому Україні довелося воювати з окупантами вже на території Харківської області. Росіяни змогли зруйнувати деякі лінії, але їх зупинили. А після цього з'явилася інформація, що вони те саме збираються робити на півночі. Путін сказав про це публічно: що він хоче створити там "буферні зони". І Путіну ніхто не відповів.

"Буферну зону через нашу північ, схід, усю нашу територію. Що це значить? Він сказав публічно 10-30 кілометрів нашої території. Це сотні сіл і міст. Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійної зброї, а вони руйнують нас зі своєї території, щоб створити буферну зону на півночі, звісно, ми вирішили піти на Курськ, щоб створити щось схоже на буферну зону на їхній території", – розповів президент.

Докладніше – в новині.

30 жовтня відбудеться засідання Ради безпеки ООН через залучення військових КНДР до війни в нашій державі.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, із відповідним проханням Україна звернулася до швейцарського Головування.

«Сьогодні у звʼязку зі зверненням України до швейцарського Головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових - початок орієнтовно опісля 22:15 за Києвом», - написав Кислиця на своїй сторінці у соцмережі Х.

Україна виконала всі кроки, які Єврокомісія перелічила у висновку від 2022 року про надання нашій державі статусу кандидата на вступ у ЄС.

Про це свідчить проєкт звіту Єврокомісії щодо України, пише «Європейська правда».

У документі відзначили зусилля нашої держави щодо прав нацменшин – йдеться про ухвалення закону про нацменшини, прийнятий торік у грудні. Угорщина при цьому вважає прогрес України у цьому питання недостатнім.

Єврокомісія відзначила, що "обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними".

Єврокомісія відзначила ратифікацію Римського статуту і наголосила на необхідності привести у відповідність національне законодавство. Щодо скринінгу, то перевірка українського законодавства на відповідність європейському "просувається гладко".

ЄК наголосила, що попри прогрес у фундаментальних реформах, «потрібні подальші зусилля».

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!