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Росіяни перебувають за майже 7 км від Покровська, місто готується до оборони

У населеному пункті залишилося майже 12 тисяч людей.

Росіяни перебувають за майже 7 км від Покровська, місто готується до оборони
Наслідки удару по Покровську
Фото: Донецька ОВА

Покровськ готується до оборони – окупанти перебувають за 6,7 кілометра від населеного пункту і постійно обстрілюють місто.

Про це в етері телемаратону повідомив керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Наразі у Покровську залишається 11900 осіб і 55 дітей, які продовжують отримувати гуманітарну допомогу, соціальні, адміністративні й медичні послуги.

Евакуація, за словами Добряка, уповільнилася.

«В місті стає все більш небезпечно. Критична інфраструктура майже зруйнована, відсотків на 80. Ворог нищить як приватні будинки, як багатоквартирну забудову, соціальну сферу, тобто не нехтує нічим», - сказав очільник МВА.

Добряк також повідомив, що із 2022 року навколо Покровської громади тривають роботи з будівництва фортифікаційних споруд. Наразі в місті вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони. 

  • 30 жовтня Генштаб ЗСУ повдіомляв, що станом на 16.00 на Покровському від початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка та Селидове. 
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