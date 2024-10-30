Апеляція ВАКС залишила під вартою ексзаступника Галущенка і його довірену особу

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього заступника міністра енергетики та ще одного підозрюваного у цій справі.
Як повідомила пресслужба Апеляційної палати, захист оскаржував рішення ВАКС від 2 і 3 жовтня цього року продовжити тримання під вартою Олександра Хейла і його довіреної особи Сергія Пилипчука. Як альтернативу слідчі судді визначили їм заставу у розмірах 25 млн грн та 65 млн грн відповідно.
«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників, а ухвали слідчих суддів ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - наголосили в апеляції.
Корупція у Міненерго
- У серпні цього року на хабарі у пів мільйона доларів викрили тодішнього заступника міністра енергетики. За даними слідства, він вимагав кошти за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
- Центр протидії корупції повідомив, що підозрюваними у справі є крім заступника Олександра Хейла його довірена особа Сергій Пилипчук, ексдиректор «Селидіввугілля» Сергій Кобиляцький, а також керуючий ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» Євгеній Лут.