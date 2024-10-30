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Апеляція ВАКС залишила під вартою ексзаступника Галущенка і його довірену особу

Їхні адвокати оскаржували продовження тримання під вартою.

Апеляція ВАКС залишила під вартою ексзаступника Галущенка і його довірену особу
Олександр Хейло
Фото: міненерго

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього заступника міністра енергетики та ще одного підозрюваного  у цій справі.

Як повідомила пресслужба Апеляційної палати, захист оскаржував рішення ВАКС від 2 і 3 жовтня цього року продовжити тримання під вартою Олександра Хейла і його довіреної особи Сергія Пилипчука. Як альтернативу слідчі судді визначили їм заставу у розмірах 25 млн грн та 65 млн грн відповідно.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників, а ухвали слідчих суддів ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - наголосили в апеляції.

Корупція у Міненерго

  • У серпні цього року на хабарі у пів мільйона доларів викрили тодішнього заступника міністра енергетики. За даними слідства, він вимагав кошти за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
  • Центр протидії корупції повідомив, що підозрюваними у справі є крім заступника Олександра Хейла його довірена особа Сергій Пилипчук, ексдиректор «Селидіввугілля» Сергій Кобиляцький, а також керуючий ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» Євгеній Лут.
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