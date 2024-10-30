Апеляція ВАКС залишила під вартою ексзаступника Галущенка і його довірену особу

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього заступника міністра енергетики та ще одного підозрюваного у цій справі.

Як повідомила пресслужба Апеляційної палати, захист оскаржував рішення ВАКС від 2 і 3 жовтня цього року продовжити тримання під вартою Олександра Хейла і його довіреної особи Сергія Пилипчука. Як альтернативу слідчі судді визначили їм заставу у розмірах 25 млн грн та 65 млн грн відповідно.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників, а ухвали слідчих суддів ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - наголосили в апеляції.

Корупція у Міненерго