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Зеленський зустрівся в Ужгороді з релокованими бізнесменами

Він обговорив з ними підтримку підприємців. 

Зеленський зустрівся в Ужгороді з релокованими бізнесменами
Володимир Зеленський провів в Ужгороді зустріч з бізнесом
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Ужгороді з представниками бізнесу, зокрема релокованого з Харкова, Мелітополя, Дніпра і Нікополя.

Ці підприємства може підтримати економічна платформа "Зроблено в Україні", повідомив президент. Він наголосив на важливості збереження робочих місць в Україні і того, що працівники обрали залишитися в країні.

"Головні питання, які обговорили, – підтримка підприємств, кредитні програми, енергозабезпечення та багато іншого", – сказав він.

Під час зустрічі обговорили підтримку релокованих підприємств, розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" для місцевого бізнесу, запуск цільових кредитних програм, безперебійне енергозабезпечення підприємств та бронювання працівників, повідомили на сайті президента. 

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що Закарпаття стало одним із лідерів за кількістю релокованого бізнесу: там зареєстровано близько 400 таких підприємств.

Зеленський зустрівся в Ужгороді з представниками бізнесу
Фото: сайт президента України
Зеленський зустрівся в Ужгороді з представниками бізнесу

Кількість нових компаній також зростає. Порівняно з 1 січня 2022, зараз їх на 3 тисячі більше. Серед них лідери за галузями – машинобудування, металообробка, деревообробка та сільське господарство.

Президент до візиту Ужгород перебував у країнах Північної Європи. 

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