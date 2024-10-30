Зеленський зустрівся в Ужгороді з релокованими бізнесменами

Він обговорив з ними підтримку підприємців.

Володимир Зеленський провів в Ужгороді зустріч з бізнесом

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Ужгороді з представниками бізнесу, зокрема релокованого з Харкова, Мелітополя, Дніпра і Нікополя.

Ці підприємства може підтримати економічна платформа "Зроблено в Україні", повідомив президент. Він наголосив на важливості збереження робочих місць в Україні і того, що працівники обрали залишитися в країні.

"Головні питання, які обговорили, – підтримка підприємств, кредитні програми, енергозабезпечення та багато іншого", – сказав він.

Під час зустрічі обговорили підтримку релокованих підприємств, розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" для місцевого бізнесу, запуск цільових кредитних програм, безперебійне енергозабезпечення підприємств та бронювання працівників, повідомили на сайті президента.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що Закарпаття стало одним із лідерів за кількістю релокованого бізнесу: там зареєстровано близько 400 таких підприємств.

Фото: сайт президента України Зеленський зустрівся в Ужгороді з представниками бізнесу

Кількість нових компаній також зростає. Порівняно з 1 січня 2022, зараз їх на 3 тисячі більше. Серед них лідери за галузями – машинобудування, металообробка, деревообробка та сільське господарство.

Президент до візиту Ужгород перебував у країнах Північної Європи.