Президент України прокоментував можливість залучення іноземних військ після відправки солдатів КНДР до Росії

Така ініціатива не може походити лише від України.

Президент Володимир Зеленський "не впевнений", що європейські країни відправлять своїх військових в Україну навіть після того, як у війну включилася Північна Корея.

Він наголосив, що Україна ніколи на цьому не наполягала. Про це він сказав у інтерв'ю медіа Північної Європи.

"Це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів і суспільства, то дуже небезпечно обговорювати цю тему, бо ви ризикуєте втратити і всю іншу допомогу", – пояснив президент.

Залучення інших військових не може бути ініціативою лише України, підкреслив Зеленський.