Президент України прокоментував можливість залучення іноземних військ після відправки солдатів КНДР до Росії

Президент Володимир Зеленський "не впевнений", що європейські країни відправлять своїх військових в Україну навіть після того, як у війну включилася Північна Корея.
Він наголосив, що Україна ніколи на цьому не наполягала. Про це він сказав у інтерв'ю медіа Північної Європи.
"Це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів і суспільства, то дуже небезпечно обговорювати цю тему, бо ви ризикуєте втратити і всю іншу допомогу", – пояснив президент.
Залучення інших військових не може бути ініціативою лише України, підкреслив Зеленський.
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Резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон зробив ще в лютому. Більшість країн ЄС сказала, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.