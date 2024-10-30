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У Великій Британії сталася пожежа на корабельні, де будують атомні субмарини

Унаслідок події постраждали дві особи.

У Великій Британії сталася пожежа на корабельні, де будують атомні субмарини
Фото: news.sky.com

У Великій Британії сталася пожежа на корабельні компанії BAE Systems у місті Барроу-ін-Фернесс, де триває будівництво атомних підводних човнів.

Про це повідомляють Sky News.

Працівників корабельні евакуювали, унаслідок інциденту до лікарні доставили двох людей.

Місцеві жителі розповідають, що відчули запах гару та побачили густий чорний дим. Людям, які живуть неподалік, порадили залишатися вдома та тримати двері та вікна зачиненими.

Розглядають низку можливих причин пожежі, серед них ‒ несправне обладнання. У поліції графства Камбрія повідомили, що внаслідок пожежі ядерної небезпеки немає.

BAE Systems ‒ один з найбільших у світі оборонних підрядників

BAE Systems є одним із найбільших у світі оборонних підрядників. Компанія виробляє величезну кількість військової техніки та технологій, зокрема атомні підводні човни, винищувачі, танки та кораблі, а також зброю та боєприпаси.

Компанія також будує фрегати типу 26 для Королівського флоту Сполученого Королівства та виробляє системи електронної боротьби для винищувачів F-35.

На майданчику компанії в Барроу-ін-Фернесс будують атомні підводні човни Astute та Dreadnought для ВМС країни.З 1963 року BAE Systems збудувала всі, крім трьох, атомні підводні човни Королівського флоту.

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