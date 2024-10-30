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ЄС і Велика Британія домовилися про співпрацю в антимонопольних розслідуваннях

Угода дозволить національним органам з питань конкуренції з країн ЄС напряму співпрацювати з органами з питань конкуренції за межами блоку.

ЄС і Велика Британія домовилися про співпрацю в антимонопольних розслідуваннях
ЄС і Великобританія домовилися про співпрацю в антимонопольних розслідуваннях
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія завершила обговорення з Великою Британією угоди, яка дозволить сторонам безпосередньо співпрацювати в антимонопольних розслідуваннях.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ця угода є першою, яка дозволить національним органам з питань конкуренції з країн ЄС напряму співпрацювати з органами з питань конкуренції за межами блоку.

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Угода набуде чинності після того, як ЄС і Великобританія завершать процедури ратифікації. Вона передбачає, що важливі антимонопольні розслідування та розслідування злиття будуть доведені до відома один одного.

Також угода дозволить координувати розслідування, коли це необхідно, і встановить принципи співпраці, щоб уникнути конфліктів між юрисдикціями.

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