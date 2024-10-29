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Голова МЗС Угорщини відвідає конференцію з безпеки в Білорусі, - Politico

Захід відбудеться 31 жовтня.

Голова МЗС Угорщини відвідає конференцію з безпеки в Білорусі, - Politico
Петер Сіярто
Фото: EPA

Мністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступить на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Сіярто 31 жовтня долучиться до інших учасників, серед яких будуть його російський та сирійський "колеги" Сергєй Лавров і Бассам Саббаха.

Прессекретар МЗС Білорусі заявив, що цей захід "буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону". 

  • Сійярто регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ. Востаннє, коли він був у Росії в жовтні, Сійярто виступив на форумі в Санкт-Петербурзі, організованому "Газпромом", і заявив, що "безпечне і доступне газопостачання Угорщини неможливе" без співпраці з Росією. А наприкінці травня він також відвідував Мінськ
  • Сійярто також став першим високопосадовцем з країн ЄС, який відвідав Білорусь у 2023 році, після того, як режим Лукашенка розпочав репресії проти опозиції у 2020 році та надав допомогу Росії у її повномасштабному вторгненні в Україну.
  • У липні цього року Угорщина єдина з країн ЄС не підписала спільну заяву більше 50 держав із засудженням російської активності в Раді Безпеки ООН та підтримкою України. На засіданні Радбезу міністерського рівня, яке вів глава МЗС Росії Сергій Лавров, від ЄС був присутній лише Сіярто.
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