Голова МЗС Угорщини відвідає конференцію з безпеки в Білорусі, - Politico

Мністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступить на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Сіярто 31 жовтня долучиться до інших учасників, серед яких будуть його російський та сирійський "колеги" Сергєй Лавров і Бассам Саббаха.

Прессекретар МЗС Білорусі заявив, що цей захід "буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону".