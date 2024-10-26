На Закарпатті ділки за $10 000 хотіли на ходу підсадити чоловіка в поїзд, що їхав до Угорщини

На Закарпатті ділки за $ 10000 хотіли на ходу підсадити чоловіка в поїзд, який прямував до Угорщини.
Про це повідомили у ДПСУ.
"Підприємці" хотіли підсадити "клієнта" на пасажирський потяг міжнародного сполучення "Чоп – Захонь", який після завершення прикордонного та митного контролю прямував до Угорщини.
Чоловік вийшов на одного з організаторів через спільних знайомих. Вони домовилися про послугу, яку переправники оцінили у 10000 доларів США. 500 доларів "клієнт" сплатив одразу, решту повинен був віддати після посадки у потяг.
Перетин кордону мав відбутися у темний час доби. Один з пособників доправив чоловіка до місця, де поїзд уповільнює рух, інший учасник схеми перебував у вагоні та мав відчинити двері і допомогти "клієнтові" заскочити всередину. Саме в цей момент правопорушників затримали оперативні співробітники ДПСУ та Нацполіції.
Правоохоронці затримали організатора та трьох його спільників у рамках кримінального провадження за ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
У переправників вилучили 9500 доларів США, мобільні телефони та три легкових автомобілі.
Організаторів переправлення затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання ГУНП в Закарпатській області. Пособників, які чинили опір під час затримання, затримали в адміністративному порядку за ст. 185-10 КУпАП.
Тривають слідчі дії.
- Нещодавно на кордоні із Молдовою затримали 19 нелегалів, яких "вів" у іншу країну анонім із інтернету.
- Перед цим на Закарпатті троє чоловіків намагалися потрапити в Угорщину через кукурудзу.