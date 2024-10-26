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На Закарпатті ділки за $10 000 хотіли на ходу підсадити чоловіка в поїзд, що їхав до Угорщини

За такий "мандрівку" чоловік заплатив 500 доларів авансу, решту мав віддати після посадки у потяг. 

На Закарпатті ділки за $10 000 хотіли на ходу підсадити чоловіка в поїзд, що їхав до Угорщини
Затримані на Закарпатті організатори нелегального перетину кордону
Фото: ДПСУ

На Закарпатті ділки за $ 10000 хотіли на ходу підсадити чоловіка в поїзд, який прямував до Угорщини.

Про це повідомили у ДПСУ. 

"Підприємці" хотіли підсадити "клієнта" на пасажирський потяг міжнародного сполучення "Чоп – Захонь", який після завершення прикордонного та митного контролю прямував до Угорщини.

Чоловік вийшов на одного з організаторів через спільних знайомих. Вони домовилися про послугу, яку переправники оцінили у 10000 доларів США. 500 доларів "клієнт" сплатив одразу, решту повинен був віддати після посадки у потяг.

Перетин кордону мав відбутися у темний час доби. Один з пособників доправив чоловіка до місця, де поїзд уповільнює рух, інший учасник схеми перебував у вагоні та мав відчинити двері і допомогти "клієнтові" заскочити всередину. Саме в цей момент правопорушників затримали оперативні співробітники ДПСУ та Нацполіції.

На Закарпатті затримали організатора та співучасників схеми для нелегалів
Фото: ДПСУ
На Закарпатті затримали організатора та співучасників схеми для нелегалів

Правоохоронці затримали організатора та трьох його спільників у рамках кримінального провадження за ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». 

У переправників вилучили 9500 доларів США, ⁠мобільні телефони та три легкових автомобілі.

Організаторів переправлення затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання ГУНП в Закарпатській області. Пособників, які чинили опір під час затримання, затримали в адміністративному порядку за ст. 185-10 КУпАП.

Тривають слідчі дії.

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