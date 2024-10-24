На 7 років сяде чиновник, який привласнив гроші на реставрації собору св.Юрія у Львові

У суді довели, що він привласнив на роботах понад 2 мільйони гривень.

До 7 років ув’язнення засудили директора товариства, яке займалося реставрацією собору Святого Юрія у Львові. У суді довели, що він привласнив понад 2 мільйони гривень бюджетних коштів.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури директора одного з львівських товариств визнано винним у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Йому призначили покарання у виді 7 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного майна. Також заборонено займатись підприємницькою діяльністю у сфері будівництва, реконструкції та інших робіт на замовлення держорганів чи місцевого самоврядування строком на 3 роки.

За результатами тендеру очолюване обвинуваченим товариство уклало договір про виконання реставраційних робіт. За його умовами підприємство зобов’язалося впорядкувати територію обходу навколо собору Святого Юрія, який є пам`яткою архітектури національного значення XVII ст.

Директор товариства, заволодів грошовими грошима, видаючи підроблені офіційні документи, які слугували підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами. Зокрема у документах завищив об’єми та вартість виконаних будівельних робіт. Тоді як виконання деяких робіт не проводилося та використання будматеріалів не здійснювалося взагалі або здійснювалося частково.

Внаслідок таких дій бюджету завдано понад 2 млн грн збитків.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.