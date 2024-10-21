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У Кропивницькому затримали 34-річного навідника ракетних ударів на область

Найбільше ворога цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів українських військ.

У Кропивницькому затримали 34-річного навідника ракетних ударів на область
Затримали ворожого агента у Кропивницькому
Фото: СБУ

Затримали ще одного агента ФСБ у Кропивницькому. Він наводив ворожі удари на Кіровоградську область. Зрадником виявився 34-річний місцевий житель, який "зливав" окупантам місця базування та маршрути руху Сил оборони.

Про це повідомили у СБУ та Офіс генпрокурора.

Житель Кропивницького під час спілкування з користувачем Telegram, який представлявся співробітником російської ФСБ, отримав пропозицію за гроші передавати країні-агресору дані про розміщення будівель правоохоронних органів, місцевого самоврядування та військових об’єктів. На співпрацю з ворогом погодився для заробітку.

Під час виконання завдань підозрюваний у вересні – на початку жовтня 2024 фотографував будівлі військових частин, суду, адміністрації, прокуратури тощо. У подальшому звітував про "роботу" представнику країни-агресора. 

Найбільше ворога цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів українських військ. Щоб отримати розвіддані зрадник об’їжджав територію обласного центру, де намагався знайти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ.

У разі виявлення військових об’єктів він мав сфотографувати або відзняти їх на відео, а потім "прив’язати" відповідні координати до гугл-карт. Агентурна інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону "в обхід" української ППО.

Також фігурант відслідковував час та місце переміщення військових колон, які рухалися у напрямку передової. Для конспірації зловмисник постійно змінював маршрути розвідувальних вилазок, які проводив під виглядом прогулянок. Чоловіка затримали після проникнення на територію однієї з військових частин міста, де він проводив фотозйомку військової техніки.

Затриманий зрадник у Кропивницькому
Фото: Офіс генпрокурора
Затриманий зрадник у Кропивницькому

На місці події у затриманого вилучили мобільний телефон, на який він фотографував об’єкт Сил оборони. Також у гаджеті виявили анонімний чат у популярному месенджері, який агент використовував для комунікації з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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