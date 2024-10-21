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Росія запустила по Україні 119 засобів повітряного нападу. ППО збила 59 "шахедів"

Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Росія запустила по Україні 119 засобів повітряного нападу. ППО збила 59 "шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 21 жовтня Росія атакувала Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. 

Як повідомили у Повітряних силах, станом на 09.30 радіотехнічні війська виявили та супроводили 119 засобів повітряного нападу противника:

  • 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
  • 1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
  • 1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
  • 116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія). 

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Крім того, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, а до 10-ти ворожих БпЛА ще присутні в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Бойова робота триває.

Фото: Повітряні сили

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