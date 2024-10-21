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Курахівський напрямок залишається лідером за кількістю атак росіян: за тиждень – 343 зіткнення

На Покровському, що займає друге місце за кількістю ворожих нападів, їх було понад 240.

Курахівський напрямок залишається лідером за кількістю атак росіян: за тиждень – 343 зіткнення
Андрій Ковальов
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Протягом минулого тижня відбулося 1269 боєзіткнень із ворогом. Найбільше росіяни наступали на Курахівському напрямку.

На Харківському відбулося 38 атак біля Вовчанська, Стариці і Тихого. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку відбулося 149 зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок, Лозової, Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляків, Колісниківки, Голубівки та Першотравневого.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три штурми поблизу Верхньокам'янського.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 135 атак біля Новоєгорівки, Новолюбівки, Дружелюбівки, Невсього, Тернів, Ямполівки, Торського і Зарічного.

На Краматорському напрямку росіяни атакували 27 разів біля Часового Яру, Калинівки, Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог атакував 26 разів біля Торецька і Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники відбили 218 атак окупантів у районах населених пунктів Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка і Селидове.

На Курахівському Сили оборони відбили 343 атаки біля Антонівки, Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмаїлівки, Новоселівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки, Водяного і Катернівки.

На Времівському оборонці відбили 38 атак поблизу Золотої Ниви, Богоявленки, Роздольного.

На Оріхівському напрямку росіяни 11 разів намагалися атакувати поблизу Роботиного, Новоданилівки і Малої Токмачки.

На Придніпровському Сили оборони відбили 44 атаки росіян.

  • Після провалу наступу на Харківську область росіяни зосередилися на захопленні Покровська. Покровський напрямок тривалий час мав найвищу кількість зіткнень. Протягом попередніх тижнів лідером за числом атак став Курахівський.
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