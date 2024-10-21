Захисники за добу ліквідували 1710 окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1710 окупантів, 24 танки, 64 бойових броньовованих машин, 24 артилерійські сисеми.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 680 230 (+1710) осіб,
- танків ‒ 9071 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,
- артилерійських систем – 19589 (+24) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 979 (+1) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3479 (+3).
Дані уточнюються.