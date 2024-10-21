У Харкові збільшилася кількість постраждалих від учорашнього російського удару по місту. Станом на 03:00 відомо про 12 людей: семеро жінок віком від 22 до 83 років та п’ятеро чоловіків віком від 21 до 38 років.

Про це повідомили у Нацполіції.

За попередніми даними вибухотехників, військові РФ завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами КАБ-250 з УМПК.

20 жовтня близько 22:00 росіяни обстріляли три райони Харкова. Як повідомили зазначили правоохоронці, тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, а КАБи «розкидало» по місту хаотично. Це вказує не на цілеспрямований удар по військових об’єктах, а на тероризм місцевого населення.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Харкова

Фото: Нацполіція наслідки обстрілу Харкова

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, гаражі, СТО, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. На 03:00 слідчі отримали 34 заяви від громадян про пошкодження майна.