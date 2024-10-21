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Кількість постраждалих через учорашню атаку Харкова збільшилася до 12

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, гаражі, СТО, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. 

Кількість постраждалих через учорашню атаку Харкова збільшилася до 12
Наслідки обстрілу Харкова
Фото: Нацполіція

У Харкові збільшилася кількість постраждалих від учорашнього російського удару по місту. Станом на 03:00 відомо про 12 людей: семеро жінок віком від 22 до 83 років та п’ятеро чоловіків віком від 21 до 38 років.

Про це повідомили у Нацполіції.

За попередніми даними вибухотехників, військові РФ завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами КАБ-250 з УМПК.  

20 жовтня близько 22:00 росіяни обстріляли три райони Харкова. Як повідомили зазначили правоохоронці, тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, а КАБи «розкидало» по місту хаотично. Це вказує не на цілеспрямований удар по військових об’єктах, а на тероризм місцевого населення.

Наслідки обстрілу Харкова
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Харкова
наслідки обстрілу Харкова
Фото: Нацполіція
наслідки обстрілу Харкова

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, гаражі, СТО, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. 

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. На 03:00 слідчі отримали 34 заяви від громадян про пошкодження майна.

Наслідки обстрілу Харкова
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Харкова

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