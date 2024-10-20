Росіяни завдали авіаудару по селу Новоплатонівка на Харківщині, двоє людей загинуло

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка і 72-річної жінки.

Сьогодні близько 15:15 російські окупанти здійснили черговий обстріл Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Під вогонь потрапило село Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади. Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка і 72-річної жінки.

Раніше також повідомлялося, що росіяни сьогодні вдарили по Харкову гібридним авіаційним боєприпасом "Грім-Е1". В результаті пошкоджень зазнали декілька приватних житлових будинків та автомобілів.