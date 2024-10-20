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Росіяни вчать школярів на ТОТ Херсонщини керувати дронами

Окупанти запровадили на ТОТ модуль з технологій БпЛА на уроках праці.

Росіяни вчать школярів на ТОТ Херсонщини керувати дронами
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни змушують школярів вчитися управляти дронами. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Курс управління дронами на тимчасово окупованих територіях України став обов’язковим для учнів місцевих шкіл. Цього разу учні Благодатнівської школи, після проходження теоретичних навчань, змагалися у своїх вміннях керувати квадрокомптерами. Учасниками “гонок” стали учні 5-6 класів", — пишуть у спротиві.

Крім того, окупанти запровадили на ТОТ модуль з технологій БпЛА на уроках праці, який спрямований на вивчення технологій, конструкції та складання безпілотних літальних апаратів для військових цілей. 

Серед школярів активно ведеться агітація щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях і працевлаштування на військових заводах.

"Кремль вважає управління БпЛА однією з основних навичок у підготовці до військової служби. Росіяни планують залучити якомога більше молоді до своїх мілітарних структур і на роботу в оборонну промисловість. Цими діями окупанти знову порушують міжнародне право, використовуючи цивільне населення у військових цілях", — наголошують в ЦНС.

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