Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області, який є складовою російського ВПК. Завод перебуває під санціями країн ЄС і США, оскільки його продукція використовується для ведення війни в Україні.

Про це інформують джерела LB.ua.

На заводі імені Свердлова ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Відстань від українського кордону до заводу — 900 км. Після "візиту" українських дронів росіяни всю ніч писали в соцмережах про прильоти по заводу.

"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.