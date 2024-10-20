Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Альянс Путіна й Кім Чен Ина і пасивність Заходу
Альянс Путіна й Кім Чен Ина і пасивність Заходу
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
ГоловнаСуспільствоВійна

Дрони СБУ та Сил оборони уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухових речовин, — джерела

Завод імені Свердлова є складовою російського ВПК. 

Дрони СБУ та Сил оборони уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухових речовин, — джерела
Фото: скріншот з відео

Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області, який є складовою російського ВПК. Завод перебуває під санціями країн ЄС і США, оскільки його продукція використовується для ведення війни в Україні.

Про це інформують джерела LB.ua.

На заводі імені Свердлова ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. 

Відстань від українського кордону до заводу — 900 км. Після "візиту" українських дронів росіяни всю ніч писали в соцмережах про прильоти по заводу.

"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies