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Сирський відвідав підрозділи на Курському напрямку

Головком прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога на Сумщині та в Курській області.

Сирський відвідав підрозділи на Курському напрямку
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський попрацював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та в Курській області.

Про це Головком повідомив у соцмережах.

"Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань", — йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач під час опрацювання інформації щодо обстановки на напрямках, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

"Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети. Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю", — наголосив він.

  • Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 46 авіаударів, скинувши при цьому 72 КАБ.
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