Сирський відвідав підрозділи на Курському напрямку

Головком прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога на Сумщині та в Курській області.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський попрацював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та в Курській області.

Про це Головком повідомив у соцмережах.

"Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань", — йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач під час опрацювання інформації щодо обстановки на напрямках, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

"Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети. Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю", — наголосив він.