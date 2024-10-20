На Донеччині ворог вбив та поранив двох людей

Загальна кількість жертв російського терору у Донецькій області — 2822 загиблих і 6311 поранених.

За минулу добу російська армія вбила одного жителя Донецької області одна людина зазнала поранень.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 19 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Ясній Поляні. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв російського терору у Донецькій області — 2822 загиблих і 6311 поранених, без урахування Маріуполя та Волновахи.