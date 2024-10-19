Головне за суботу, 19 жовтня: удар КАБами по центру Запоріжжя, 138 боєзіткнень, бої на Курахівському напрямку

Увечері 19 жовтня ворог вдарив КАБами по центру Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, росіяни завдали 2 удари КАБами по центру міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

Згодом кількість поранених зросла до 10 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Один з прильотів прийшовся за кількасот метрів від гіпермаркету.

Зруйновано приватний будинок.

Пізно ввечері 19 жовтня ворог двічі вдарив балістикою по Кривому Рогу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 жовтня відбулося 138 боїв, найгарячіше на Курахівському напрямку.

На Покровському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 жовтня – в новині.

Російська армія атакувала енергетичну систему Черкаської області. Зафіксовано кілька влучань, відомо про загиблих та постраждалих.

"За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БПЛА противника та 2 ракети. Однак маємо декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", — повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 року народження. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. Вона померла в лікарні.

США більше не заперечують проти запрошення України до НАТО. Зміна позиції Штатів надалі може вплинути й на думку Берліну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Видання зауважило, що президент США Джо Байден у пʼятницю в Берліні обговорив з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії план перемоги України. Як виявилось, наразі США, які разом з Німеччиною блокували кроки з приєднання України до НАТО, тепер принципово не заперечують проти простого запрошення Києва до Альянсу.

Кілька анонімних джерел Le Monde вважають, що зміна позиції Вашингтону може змінити й думку Берліну, який виступає проти включення України до НАТО.

У суботу відбувалася зустріч міністрів оборони країн «Великої сімки». Глава Міноборони Італії, яка цього річ головує у G7, Гвідо Крозетто заявив у виступі перед колегами, що глобальна система безпеки стає дедалі хиткішою через різні бачення світу, пише Reuters.

Італійський міністр згадав про війну в Україні, назвав критичною ситуацію на Близькому Сході, а також глибоку нестабільність у країнах Африки на південь від Сахари і зростання напруги в Індо-Тихоокеанському регіоні. Все це підкреслює «погіршення структури безпеки», зауважив Крозетто.

Крозетто попередив, що короткострокові прогнози щодо глобальної безпеки «не можуть бути позитивними» і заявив, що напруженість підживлюється конфронтацією між «двома різними, можливо, несумісними поглядами на світ».

За словами італійського міністра, з одного боку є країни й організації, які вірять у світовий порядок, заснований на міжнародному праві, у той час як «з іншого боку (є) ті, хто систематично не поважає демократію для досягнення своєї мети, зокрема, шляхом навмисного застосування військової сили».

До зустрічі в Неаполі приєднався і український глава Міноборони Рустем Умєров.

У підсумковій декларації міністри оборони країн-членів G7 підтримали Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!