Зустріч міністрів оборони країн G7: представник Італії відзначив погіршення структури безпеки у світі

У суботу відбувається зустріч міністрів оборони країн «Великої сімки». Глава Міноборони Італії, яка цього річ головує у G7, Гвідо Крозетто заявив у виступі перед колегами, що глобальна система безпеки стає дедалі хиткішою через різні бачення світу, пише Reuters.

Італійський міністр згадав про війну в Україні, назвав критичною ситуацію на Близькому Сході, а також глибоку нестабільність у країнах Африки на південь від Сахари і зростання напруги в Індо-Тихоокеанському регіоні. Все це підкреслює «погіршення структури безпеки», зауважив Крозетто.

Крозетто попередив, що короткострокові прогнози щодо глобальної безпеки «не можуть бути позитивними» і заявив, що напруженість підживлюється конфронтацією між «двома різними, можливо, несумісними поглядами на світ».

За словами італійського міністра, з одного боку є країни й організації, які вірять у світовий порядок, заснований на міжнародному праві, у той час як «з іншого боку (є) ті, хто систематично не поважає демократію для досягнення своєї мети, зокрема, шляхом навмисного застосування військової сили».

До зустрічі в Неаполі приєднався і український глава Міноборони Рустем Умєров.