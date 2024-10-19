Виробник дронів Mavic подав до суду на Пентагон через внесення до санкційного списку

У компанії не погоджуються із внесенням до санкційного списку і оскаржують це рішення Міноборони США.

У п’ятницю китайська компанія DJI, яка серед іншого виробляє безпілотники Mavic, подала до суду на Міністерство оборони США. Причиною позову стало те, що виробника додали до санкційного списку тих компаній, які співпрацюють із військовими Пекіна.

Про це пише Reuters.

DJI, найбільший у світі виробник безпілотних літальних апаратів, який продає більше половини всіх комерційних безпілотних літальних апаратів США, звернувся до окружного судді США у Вашингтоні з проханням вилучити компанію зі списку Пентагону, заявивши, що вона "не є ні власністю, ні під контролем китайських військових".

Також у компанії поскаржилися, що через "незаконне та помилкове рішення" вона втратила котракти та отримала клеймо "загрози нацбезпеці", тому тепер їй заборонено укладати контракти із деякими федеральними урядовими установами.Крім цього, із нею розірвали діючи та відмовляються укладати нові контракти.

Американські законодавці неодноразово висловлювали занепокоєння тим, що дрони DJI створюють ризики для передачі даних, спостереження та національної безпеки, але компанія ці звинувачення відкидає.

Фото: EPA/UPG Один із безпілотників DJI

Минулого місяця Палата представників США проголосувала за заборону експлуатації нових дронів DJI у США. Законопроект очікує рішення Сенату США. Минулого місяця Міністерство торгівлі заявило, міркує над тим, чи варто вводити обмеження на китайські безпілотники, які б фактично заборонили їх використання в США – подібно до запропонованих обмежень щодо транспортних засобів Китаю.

Раніше до США вже заборонили імпорт деяких безпілотників DJI через імовірне використання рабської праці. У компанії заперечили ці звинувачення. У списку Пентагону є багато великих китайських компаній, зокрема авіаційна компанія AVIC, виробник чіпів пам’яті YMTC, China Mobile та енергетична компанія CNOOC.

У травні виробник лідарів Hesai Group, вже подав схожий позов, оскаржуючи внесення у цей список. Пізніше Пентагон таки виключив Hesai зі списку, але заявив, що негайно промоніторить китайську компанію з міркувань національної безпеки.