Суд поставив під загрозу італійсько-албанську домовленість про мігрантів

Через лічені дні після першого прибуття мігрантів до спеціально облаштованого Італією центру в Албанії розроблена урядом схема боротьби з нелегалами опинилася під загрозою. Римський суд постановив повернути 12 шукачів притулку назад на італійську територію.

Як пише BBC, служителі Феміди аргументували своє рішення тим, що мігранти прибули з країн, "які вважаються небезпечними для проживання".

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні з таким поясненням не погодилася, заявивши, що вирішувати, "які країни безпечні, а які ні" - це компетенція уряду, а не судової влади.

Міністр внутрішніх справ Маттео Пьянтедозі запевнив, що постанова буде оскаржена в порядку апеляції. За його словами, "не мине й двох років, як план з відкриттям міграційних таборів за межами ЄС стане загальноєвропейським законом".