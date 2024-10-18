Росія вклала близько 100 млн євро у спробу зірвати вибори в Молдові

Віце-прем’єр-міністр Молдови Крістіна Герасимова, яка відповідає за європейську інтеграцію, заявила, що Росія вклала близько 100 млн євро у спробу зірвати вирішальні недільні вибори. Для цього РФ використовує операції з дезінформації та дестабілізації, а також виплати виборцям.
Про це повідомляє Bloomberg.
“Для наших партнерів має бути зрозуміло одне: ми є полігоном для випробування нових методів — і все, що спрацює в Молдові, буде використано і в інших країнах”, — сказала Герасимова.
Вона також додала, що пріоритет Росії полягає в тому, щоб не дати Молдові стати членом ЄС. Для цього Кремль поширює наратив про те, що поворот до Брюсселя рівнозначний вибору війни.
За словами Герасимової, Москва розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильніший важіль впливу проти України.
“Ставки в Молдові для Росії досить високі — вони хочуть зберегти Молдову в сірій зоні”, — сказала Герасимова.
Вибори в Молдові
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Прозахідна президентка Мая Санду балотується на другий термін 20 жовтня на виборах, що пройдуть одночасно з референдумом, який вирішить, чи хочуть громадяни Молдови, щоб їхня країна прагнула до вступу в Європейський союз.
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Ці два голосування вважають вирішальними для майбутнього колишньої радянської республіки, вони відбуваються на тлі гібридної кампанії дезінформації, яку використовує Росія, щоб утримати Молдову в своїй орбіті.
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Сполучені Штати також попередили про кампанію Москви, спрямовану на зрив намірів Молдови інтегруватися в євроатлантичне співтовариство.
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За уряду Санду Молдова отримала статус кандидата в ЄС у 2022 році й розпочала переговори про вступ раніше цього року після того, як підтримала Україну на тлі неспровокованого вторгнення Росії.
- У березні цього року парламент Молдови затвердив документ про євроінтеграцію країни.