Росія вклала близько 100 млн євро у спробу зірвати вибори в Молдові

Віце-прем’єр-міністр Молдови Крістіна Герасимова, яка відповідає за європейську інтеграцію, заявила, що Росія вклала близько 100 млн євро у спробу зірвати вирішальні недільні вибори. Для цього РФ використовує операції з дезінформації та дестабілізації, а також виплати виборцям.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Для наших партнерів має бути зрозуміло одне: ми є полігоном для випробування нових методів — і все, що спрацює в Молдові, буде використано і в інших країнах”, — сказала Герасимова.

Вона також додала, що пріоритет Росії полягає в тому, щоб не дати Молдові стати членом ЄС. Для цього Кремль поширює наратив про те, що поворот до Брюсселя рівнозначний вибору війни.

За словами Герасимової, Москва розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильніший важіль впливу проти України.

“Ставки в Молдові для Росії досить високі — вони хочуть зберегти Молдову в сірій зоні”, — сказала Герасимова.

Вибори в Молдові